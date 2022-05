Kompany niet tevreden, wel fier: “Iederéén is de strijd aangegaan, ik heb zeker een reactie gezien”

Jupiler Pro LeagueVincent Kompany was een fiere trainer na de topper tussen Anderlecht en Club. Het resultaat bleef (deels) achterwege, maar de wedstrijdmentaliteit was er - in tegenstelling tot de wedstrijden tegen Gent en Union - dit keer wél. “Deze versie van mijn ploeg heeft enorm veel progressiemarge.”

“Tevreden over het resultaat? Nee, Anderlecht wil thuis altijd winnen", was Kompany na het laatste fluitsignaal duidelijk bij Eleven. “Maar de jongens hebben gestreden, iederéén is de strijd aangegaan: spelers, staf, invallers... Ik heb zeker een reactie gezien. Ik heb een agressieve en jonge ploeg gezien. Deze versie van mijn ploeg heeft enorm veel progressiemarge. Als coach ben je alleen tevreden wanneer je wint, maar vandaag ben ik fier op de inzet.”

Club complete ploeg

Nochtans beleefde paars-wit in het openingskwartier geen makkelijke periode. “Ik heb de voorbije weken ergens gelezen dat Club Brugge het Bayern München van België is. Wel, dan kan het eens gebeuren dat je een kwartier (zoals het eerste) onder ligt. Maar desondanks hebben alle jongens zich voor 100 procent gegeven, al was het wel een match op onze limiet. Dit Club is een heel goeie ploeg, heel compleet. Ze hebben spelers tussen de lijnen die je gewoon niet aan de bal mag laten. En als je zelf de bal hebt, zetten ze hoge druk, dus is het altijd moeilijk.”

Kompany verraste door Kristian Arnstad nog eens in zijn basisploeg te droppen. “Arnstad is het voorbeeld van hoe een jonge speler zich moet gedragen. Doordat België het enige land in Europa is waar maar 18 spelers in de kern mogen zitten, zijn jongens als Arnstad en Kana veel minder vaak aan spelen toegekomen. Maar ze hebben altijd de perfecte ingesteldheid gehad.”