Kompany: “Moeten onthouden wat goed was”, Raman: “Ik had meer doelpunten kunnen maken”

Vincent Kompany was niet terneergeslagen op zijn persconferentie. “We moeten onthouden wat goed was”, sprak de Anderlecht-coach. “We zijn heel hard begonnen, we kregen heel veel mogelijkheden. De strategie was juist. Het is logisch dat we dat tempo nog geen negentig minuten konden aanhouden, maar we hebben wel de ganse wedstrijd kansen gecreëerd. We hebben liefst zestien keer op doel geschoten - dat zegt veel.”

Het spreekt voor zich dat Kompany blij is dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. “Een goeie beslissing”, vond Kompany al voor de 3-3. Na het gelijkspel herhaalde hij dat standpunt. “Het is dankzij die weggevallen regel dat we dit soort wedstrijden krijgen. Het was een echte rollercoaster, we willen dit soort avonden vaker meemaken. Volgende week zal Vitesse de steun hebben van het publiek, maar wij zullen strijden. We willen naar de groepsfase.”

Bij Anderlecht was Benito Raman de uitblinker met twee goals. “Ik had er meer kunnen maken, de efficiëntie kan nog beter”, was de pocketspits zelfkritisch. “Ach, ik had liever niet gescoord maar wel gewonnen. Nu is het zaak om het verschil te maken in Nederland. We moeten daar ons eigen spel spelen. Al wordt het niet makkelijk: Vitesse is een goeie tegenstander.”

Raman lijkt niet kapot te krijgen, hij blijft maar sprintjes trekken, zelfs achter verloren gewaande ballen, wat de achterban apprecieert. “Ik probeer de ploeg en de fans mee te krijgen in mijn energieke stijl. Als ik niet moe ben, blijf ik gaan.”