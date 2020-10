Kompany is ongemeen hard voor zichzelf na nieuw puntenverlies: “Dit is mijn fout. Ik had beter moeten doen”

Opvallende woorden via Zoom van de Anderlechtcoach. Kompany oordeelde dat hij als trainer meer had kunnen doen. Dat hij zijn spelers niet het juiste platform had aangeboden om de voorsprong over de streep te trekken. Wat dat platform dan juist inhield, wou Kompany niet kwijt. Wel dat hij zich schuldig voelt. “Ik had hier als trainer meer moeten doen. Dit is al het achtste punt dat we zo kwijtspelen (ook tegen KV Mechelen, Moeskroen en Eupen gaf Anderlecht de zege nog weg, nvdr) en dat vind ik mijn verantwoordelijkheid. Ik verwijt mijn spelers niets, zeker wat betreft engagement en intensiteit. Maar ik moet eerlijk zijn met mezelf, ook naar de spelers en fans toe: ik had beter kunnen doen. Al is dat niet abnormaal, dit hoort bij mijn ontwikkeling als coach.”

Quote Of het penalty was? Ik zal die fase nog wel kritisch bekijken, maar vanavond niet. Ik moet het niet op iets anders steken Vincent Kompany

“Zoals een ploeg die niet scoort, is Anderlecht een ploeg die in de slotminuten goals tegen krijgt. Vanaf morgen gaan we daar opnieuw hard aan werken. Want dat hier hard gewerkt wordt, zeker met de jongeren, staat vast. Persoonlijk heb ik dat in mijn actieve carrière nooit gekend, op geen enkel niveau. Maar in het weekend moet natuurlijk wel gewonnen worden. En dan brengen we niet altijd wat moet. Ondanks mooie goals vielen geleidelijk weer de basisaspecten van ons voetbal weg. Nogmaals: die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ik ben hard voor mezelf, maar als ik het objectief bekijk is het gewoon zo. En dat aanvaard ik niet. Dit mag niet meer gebeuren.”

Wat Kompany van de ultieme niet gefloten penalty vond? “Die fase heb ik nog niet herbekeken. Met opzet. Want het zou heel makkelijk voor mij zijn om het verhaal van de wedstrijd af te doen naar die fase. Of naar andere fases. Daar heb ik echt geen zin in. Ik zal die fase nog wel kritisch bekijken, maar vanavond niet. Ik moet het niet op iets anders steken.”

Bekijk hier de samenvatting van RSC Anderlecht tegen OH Leuven:

Lees ook.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA