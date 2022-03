Koita bevrijdt STVV met late treffer tegen Beerschot, Kanaries komen op gelijke hoogte met Racing Genk

Dat laatste hadden de Kanaries goed begrepen. Verder bouwend op de roes na de derbyzege tegen Genk schoten ze met veel goesting uit de startblokken. Een vroege goal van Christian Brüls werd afgekeurd voor buitenspel. Uitstel, maar geen afstel, want een paar minuten later krulde de middenvelder het leer met veel gevoel voorbij gelegenheidsdoelman Lejoly in doel. Beerschot maakte via Suzuki wel gelijk in wat zo ongeveer hun enige doelgevaar van de eerste helft was, maar een paar minuten later had Hara de 2-1 al raak gekopt. STVV kwam onder impuls van een sterke Brüls en Hayashi nog tot een paar goeie kansen, maar scoren lukte niet.