Kijktip: Frankrijk moet na blamage tegen Finland malaise zien af te wenden tegen titelhouder Portugal, mét Ronaldo op recordjacht

Nations LeagueEstádio da Luz, Lissabon, 19u45 plaatselijke tijd. Dáár gebeurt het vanavond. Portugal - Frankrijk, cruciaal duel in groep 3 van de Nations League A. Inzet: een ticketje voor de Final Four. De zenuwen zullen heel strak gespannen staan, vooral bij Les Bleus. Vamos! Allons-y! Gratis kijktip.

Hebt u Telenet, zet dan vanavond uw tv vanaf 20u35 op kanaal 150. Bent u Proximus-klant, stem dan af op nummertje 256. U vindt er TF1, dat de clash uitzendt. Want een clash wordt het. Het duel der duels in groep 3 van de Nations League A. Beiden 10 punten na vier matchen. De winnaar plaatst zich haast zeker voor de Final Four van volgend jaar.

Vooral aan Franse zijde zal er hoogspanning zijn. Waarom? Wel, de mot zit er goed in bij de Fransen. The Blues bij Les Bleus. Afgelopen woensdag werden ze voor het eerst in 2,5 jaar geklopt in eigen huis. Door een voetbaldwerg dan nog, het almachtige Finland. Volgende zomer debutant op het EK én, niet te vergeten, tegenstander van onze Rode Duivels. Nummer 55 op de FIFA-ranking, net boven Mali en Qatar.

Bob et Bobette

0-2 werd het in het Stade de France. Nou, dat hadden ze daar niet zien aankomen. Oké, zonder Pavard, Mbappé, Lloris, Kanté, Varane, Rabiot en Griezmann aan de aftrap was het een veredeld B-elftal bij de Bleus, maar dan nog. Met Pogba, Zouma, Lenglet, Giroud en debutant Marcus Thuram (zoon van) op het veld, was het nu ook niet zomaar Bob et Bobette. En na rust liet bondscoach Didier Deschamps Martial, Varane en Griezmann wél nog - tevergeefs - opdraven.

Quote Les Bleus hebben zeker nog een eitje te pellen met de Seleção Portuguesa de Futebol, nota bene titelhou­der van de Nations League.

De Franse pers was ongenadig. ‘Tout faux’ kopte de toonaangevende sportkrant L’Équipe. ‘Alles liep fout’. ‘Als we de balans opmaken, worden we bang. Zoveel gebreken’, klonk het dan weer in France Football. Paul Pogba, wordt in een poll bij die laatsten zelfs openlijk in vraag gesteld. ‘Hebben we hem wel nog nodig?’. Deschamps trapte gisteren zelf nog een open deur in door te stellen dat “Paul momenteel niet in de beste vorm verkeert”.

Gevaarlijke tripje

Nochtans zouden ze de beste Pogba wél goed kunnen gebruiken. “Portugal is een compleet team. Ze zijn niet zomaar Europees kampioen”, benadrukte Deschamps nog eens. Alsof de Fransen dát al vergeten waren. Portugal versloeg Frankrijk in eigen huis, in de finale van het EK 2016. Les Bleus hebben dus zeker nog een eitje te pellen met de Seleção Portuguesa de Futebol, nota bene titelhouder van de Nations League. Maar of dat vanavond gaat lukken? Híj is namelijk terug. Cristiano. Helemaal hersteld van covid en vorige woensdag - tijdens een vinnige invalbeurt - meteen weer goed voor een doelpunt. Nummer 102 als international. Nog zeven stuks is Hij verwijderd van het alltime record van Iraniër Ali Daei. Niemand die eraan twijfelt dat Hij dat ook weet. Sinds zijn dertigste verjaardag scoorde Ronaldo 50 goals in evenveel interlands. Frankrijk weze gewaarschuwd. Vamos! Allons-y!

Lees ook

Volledig scherm Paul Pogba was ondermaats tegen Finland. © Photo News