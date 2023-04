KIJK. “Zij passen hun gedrag niet aan, dan ik ook niet”: Courtois dient provocerende Chelsea-fans na straffe save van antwoord

Laat ze maar roepen, laat ze maar fluiten. De constante bij Real Madrid in de knock-outfase van de Champions League luistert naar de naam Thibaut Courtois. Zijn redder vorige week in Madrid, zijn redder dinsdag op Chelsea. “Die save op slag van rust was belangrijk”, besefte hij.

KIJK. Courtois opnieuw van goudwaarde voor Real Madrid

Bij het rustsignaal kuste Thibaut Courtois ostentatief het embleem van Real Madrid op zijn shirt. Hij wreef het er nog eens in.

Provoceren ze hem, dan dient hij de Chelsea-fans van antwoord. Zijn vertrek is na vijf jaar nog altijd niet verteerd. Bij elke baltoets van de doelman boegeroep. Tussenin nog minder fraaie gezangen met een vierletterwoord dat in Engeland op papier zelden wordt afgedrukt.

“Het is jammer dat de situatie nog steeds zo is. Ik heb hier vier mooie jaren gehad, die ik nooit zal vergeten. Maar als de Chelsea-fans hun gedrag niet aanpassen, zal ik dat ook niet doen”, aldus Courtois na afloop. “Maar ik wens Chelsea nog altijd het beste toe. Ik heb er heel wat vrienden.”

Volledig scherm Courtois kust bij de rust het logo van Real voor de Chelsea-fans. © .

Chelsea was dinsdag voor rust de betere en enthousiaste ploeg, zonder dat Courtois zwaar in de problemen kwam. En bij die ene grote kans, op slag van rust, deed Thibaut Courtois wat Courtois ook vorige week in Madrid deed.

Een bal belandde aan de tweede paal voor de voeten van Cucurella, maar nog voor die deftig uit kon halen, stond hij oog in oog met een muur. Courtois spande de borstkas op, gooide de armen open. De linksachter kreeg hem niet langs de keeper.

Vijf ploegmaats sprongen meteen bij om Courtois te feliciteren. Ze beseften hoe belangrijk die ingreep was, zo op slag van rust. Real wou Chelsea zeker niet meer hoop geven. Bij een 1-0 zou een kwartfinale weer helemaal hebben open gelegen, gezien de 2-0 uit de heenmatch. Real ontsnapte. Gered door Courtois - niet voor het eerst, niet voor het laatst.

“Het was een goede en belangrijke redding”, besefte Courtois. “Dat ik die save vierde als een doelpunt? We zijn allemaal gepassioneerd, zeker de verdedigers en ik. Het was belangrijk om met een 0-0-stand richting kleedkamers te trekken. Als Chelsea op dat moment had gescoord, zouden we een andere tweede helft krijgen. Na rust konden wij het eerste doelpunt maken, dan was het voor hen moeilijk om de situatie nog recht te trekken.”

KIJK. Thibaut Courtois praat over zijn ex-club Chelsea

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ngolo Kanté miste in het begin van de match zijn schot - had altijd tussen de palen gemoeten. Maar ondanks het overwicht van ‘The Blues’ waren erna de betere mogelijkheden voor Real geweest. Rodrygo mikte op de paal, Modric op Kepa. Ene Karim Benzema had zijn dagje niet.

Courtois bleef het ventiel bij Real. Hij hield de druk van de ketel. Op het uur was een match dan toch gespeeld. Kanté en Havertz misten, Real sloeg met een gemikte counter toe. Flukse ren van Rodrygo van aan de midden- tot de achterlijn, een naast de bal glijdende Benzema, een klaar kijkende Vini Junior en tot slot Rodrygo met het doelpunt. Wanneer twee drie wordt. Op het scorebord en voorin: dodelijk duo Benzema-Vinicius kreeg assistentie van die andere Braziliaan.

Benzema was niet blij met zijn wissel. Maar uit het vak met Madrileense fans rolde nog eens Tibu Courtois, la-la-la-la-la. Courtois ging goed plat op een schot van Fernandez.

Rodrygo maakte na een heerlijke actie van Valverde nog zijn tweede. Een klasse te groot voor Chelsea.

Dat begon met zijn man tussen de palen.

Real verdiend naar de halve finales.

In de andere kwartfinale stootte AC Milan ten koste van Napoli door. Lees het verslag hier!

Volledig scherm Courtois voorkomt een doelpunt van Cucurella. © ANP / EPA

Volledig scherm Courtois wordt gevierd door zijn ploegmaats. © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.