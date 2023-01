KIJK. Zelden gezien staaltje geklungel én onsportiviteit: spookgoal in Italiaanse amateurmatch gaat Europa rond

VoetbalIn Italië is ophef ontstaan rond een amateurvoetbalmatch. De wedstrijd tussen ASD Noicattaro en ASD Castellana 1928, op het zevende niveau, werd afgelopen weekend immers beslist via een ware spookgoal.

Castellana won de partij dankzij een doelpunt in de achttiende minuut. Al was er van een goal eigenlijk helemaal geen sprake. De bal werd van dichtbij in het zijnet getrapt, maar tot ieders verbazing wees de scheidsrechter naar de middenstip. Een zelden gezien staaltje geklungel én onsportiviteit, want bij Castellana begonnen ze de spookgoal ook nog eens uitbundig te vieren. De woede bij Noicattaro was groot, het protest hevig. Maar de 0-1 bleef dus wel gewoon op bord staan en nadien werd niet meer gescoord. De opvallende beelden (zie boven) gaan Europa rond.

Quote We willen gerechtig­heid en zijn bereid om ons terug te trekken uit de reeks als die er niet komt. Ciccio Langiulli, de algemeen directeur van Noicattaro

Na de match waren ze bij Noicattaro vooral woedend over de rol van hun tegenstanders. “Natuurlijk gaat de scheidsrechter in de eerste plaats gruwelijk in de fout”, aldus Ciccio Langiulli, de algemeen directeur van Noicattaro. “Maar we zijn ook verontwaardigd over het gedrag van Castellana. Sommige spelers wilden ons wel tegen laten scoren, maar uiteindelijk gebeurde dat toch niet. We willen gerechtigheid en zijn zelfs bereid om ons terug te trekken uit de reeks als die er niet komt.”

Castellana reageerde intussen ook en kwam met excuses. Angelo Cassano, de algemeen en sportief directeur van de club, bood zelfs zijn ontslag aan. “De scheidsrechter ging in de fout, maar wij gaven dat in volle emotie niet toe. Daarvoor willen we onze excuses aanbieden”, zo klinkt het. “Dergelijke acties passen niet binnen de normen en waarden van onze club. Bedrog of onsportief gedrag horen niet bij het voetbal en wij vragen dan ook om de wedstrijd zo snel mogelijk opnieuw te laten spelen.”

Volledig scherm De spelers van Noicattaro konden hun ogen niet geloven. © Social

