KIJK. Zag 'mooiste goal van Pelé' er zó uit? Simulatie toont beelden van fenomenale actie die nooit werd gefilmd

BUITENLANDS VOETBAL FC (straks) Transfer­vrij: van een wereldkam­pi­oen tot een Rode Duivel, deze topspelers zijn in de zomer gratis op te halen

Op 1 januari gaat niet alleen de transfermarkt opnieuw open, het is ook met het oog op volgend seizoen een belangrijke datum. Deze topspelers met een aflopend contract mogen vanaf dan immers benaderd worden voor een gratis overstap in de zomer. Elf buitenkansjes voorgesteld: van de GOAT over een vijfvoudig Champions League-winnaar tot een van de grootste talenten van Europa.

13:00