KIJK. “Wij zagen het als iets natuurlijks”: Spaanse bondsvoorzitter komt nu tóch met excuses nadat hij onder meer speelster op mond kuste

De Spaanse vrouwen kroonden zich gisteren voor het eerst in de geschiedenis tot wereldkampioen dankzij een verdiende zege tegen Engeland. Na afloop van de wedstrijd mochten de speelsters één voor één hun medaille ophalen bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ook Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales ging op het podium in de rij staan om de Spaanse dames te feliciteren.

Het was opvallend hoe Rubiales elke speler intens omhelsde en ook kuste. Maar toen Jenni Hermoso - die tijdens de partij een strafschop miste - langskwam, liet Rubiales zich pas écht meeslepen door de emoties. Hij gaf Hermoso een stevige knuffel, pakte haar hoofd met twee handen vast en kuste haar pardoes op de mond. Het hoeft niet te verbazen dat het gedrag voor veel commotie zorgde op sociale media.

Excuses

Aanvankelijk weigerde Rubiales zich te excuseren. “Laat ons geen aandacht geven aan idioten”, reageerde hij eerder vandaag bij ‘COPE’ toen hij geconfronteerd werd met de negatieve reacties. “Het is gewoon het summum van twee vrienden die iets vieren. Ik heb al genoeg doorgemaakt, ik heb geen nood aan meer bullshit en klootzakken. Laten we dit negeren en genieten. Zwijg me van losers die hier iets verkeerds in zien. Het is niets kwaadaardigs. Laat de gekken maar verder doen met hun onzin.”

Ik heb spijt over wat gebeurd is tussen mij en een speelster, ook al gebeurde het zonder kwade bedoelin­gen en heel spontaan. Luis Rubiales

Maar intussen gaf hij toe “dat hij het mis had” in een video die door de Spaanse voetbalbond werd verstuurd naar de grote Spaanse media. “Ik heb spijt over wat gebeurd is tussen mij en een speelster, ook al gebeurde het zonder kwade bedoelingen en heel spontaan. Wij zagen het als iets natuurlijks, iets heel normaal. En reactie op een moment van maximale uitbundigheid. Maar ik zie ook dat er opschudding is ontstaan en dat er mensen zich gekwetst voelen. Daarom bied ik mijn excuses aan.

Rubiales wil zelf ook lessen trekken uit wat gebeurd is, zegt hij ook nog. “Iemand die mijn functie uitoefent, moet voorzichtiger zijn. Nu wordt vooral hierover gesproken, terwijl alle aandacht zou moeten gaan naar de historische prestatie van de ploeg. De dames zouden daarvoor alle lof moeten krijgen nu. Ze zouden hun eindzege in stijl moeten kunnen vieren.”

En Hermoso zelf? Die zei tijdens een Instagram-live al lachend dat ze “het niet leuk vond”. Later op de avond vroeg Hermoso om de kwestie niet groter te maken dan hij is. Het was een “gebaar van vriendschap en dankbaarheid”, aldus de Spaanse wereldkampioen. “Het is een totaal spontaan wederzijds gebaar geweest vanwege de enorme vreugde die het winnen van een WK geeft. De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie en zijn gedrag tegenover ons allen is top”, liet ze weten in een verklaring aan de Spaanse pers. “We hebben een WK gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Ophef in Spanje

In Spanje denken ze daar evenwel anders over. “De voorzitter van de bond werd misschien meegesleept door zijn onbegrepen spontaniteit, maar een onaangekondigde kus op de mond is grensoverschrijdend”, zegt Nadia Tronchoni, hoofdredacteur sport van de Spaanse krant ‘El País’. “Dit gebeurt in romantische comedy’s, met maffe hoofdrolspelers die in geen enkel opzicht lijken op deze vrouwen. Een ongevraagde zoen is niet altijd een aangename verrassing.”

De Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, uit op X haar ongenoegen over de kus van Rubiales. “Laten we niet doen alsof een zoen zonder toestemming iets is wat ‘gebeurt’. Het is een vorm van seksuele agressie waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen en het is iets dat we niet mogen normaliseren. Dat is de taak van onze hele samenleving. Toestemming moet centraal staan. Alleen ja is ja.”

Ook Ione Belarra, waarnemend minister van Sociale Rechten en Agenda 2030, sluit zich hierbij aan. Zij vraagt zich af tot wat Rubiales achter gesloten deuren in staat is, als hij zich in het openbaar al zo gedraagt. “Seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen”, laat ze weten. “En een knuffel voor de kampioenen”, sluit ze af.

Heisa rond bondscoach

Het controversiële gedrag van Rubiales kwam er nadat ‘La Roja' er al een behoorlijk bewogen WK opzitten had. Oorzaak was een vete met bondscoach Jorge Vilda, die sinds september vorig jaar ‘persona non grata’ was bij de speelsters. Zo stuurden maar liefst vijftien speelsters een mail waarin ze protesteerden tegen de trainingsmethodes van Vilda, de amateuristische aanpak van blessures, de onlogische selecties en de bedroefde sfeer in de kleedkamer.

Bovendien zou hij in 2019 een regel ingevoerd hebben dat speelsters tijdens een afzondering pas hun deur van de hotelkamer voor het slapengaan mochten sluiten wanneer Vilda een controle had uitgevoerd op de kamers. Hij controleerde ook elke ochtend en elke avond hun tassen. Een aanslag op hun privacy, vonden velen. Ook bij zijn innige band met enkele oudere speelsters werden vragen gesteld. Daarentegen zou hij zich tegenover de jongste speelsters van het gezelschap “vooral kinderachtig gedragen”

Vilda kreeg de steun van Rubiales en weerde de vijftien vrouwen uit zijn volgende selectie. Drie daarvan keerden terug bij de nationale ploeg voor het WK, maar dat de problemen in Sydney nog niet vergeten waren, werd pijnlijk duidelijk na de gewonnen kwartfinale tegen Nederland. Na de wedstrijd gunden de speelsters Vilda, die het veld was opgekomen, het licht in de ogen niet.

Gezien die grimmige sfeer was het dan ook vreemd dat het X-account van de Spaanse vrouwenploeg na de finale een foto van de bondscoach met de wereldbeker postte, voorzien van het bijschrift: “Vilda in.” Ook opvallend: terwijl de speelsters Vilda nog straal negeerden na de partij tegen Nederland, droegen ze hem na de finale plots op handen.

Matchwinnares krijgt na wedstrijd te horen dat vader overleden is Na de wereldtitel van Spanje volgde er trouwens nog slecht nieuws. Olga Carmona, nota bene maker van het winnende doelpunt, kreeg enkele uren na de wedstrijd te horen dat haar vader vrijdag al overleden was. Haar vrienden en familie besloten om het nieuws weg te houden bij Carmona, zodat zij zich kon richten op de WK-finale. Haar moeder en broers arriveerden zaterdag in Sydney, waar ze zondag bij de finale aanwezig waren in Stadium Australia. Pas na de finale werd ze door haar familieleden ingelicht over het overlijden van haar vader. “En zonder het te weten, had ik mijn ster al voordat de finale begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust zacht papa”, schreef Carmona zondagavond laat op Twitter, tien uur nadat ze met Spanje wereldkampioen was geworden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.