KIJK. Waarom Club blij mag zijn met een punt: alle kansen van Cercle Brugge op een rijtje gezet

Premier League Arsenal, met anonieme Trossard in de basis, vermijdt puntenver­lies tegen Aston Villa dankzij lucky goal

Dankzij een lucky goal van Jorginho vermeed Arsenal puntenverlies tegen Aston Villa. Zijn trap ging via de rug van keeper Martínez in doel. Een anonieme Leandro Trossard stond ruim een uur in de basis. Door het puntenverlies van Man City later op de dag zijn de Gunners weer alleen leider.