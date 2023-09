KIJK. Voor Vertonghen is “de kous af” na een gesprek met De Condé, maar bondsparket beraadt zich over vervolging

De zesde speeldag in de Jupiler Pro League ligt achter de rug. Super Sunday bracht het nodige spektakel, maar vooral de nodige discussies achteraf. Vooral de aanvaring tussen Genks ‘Head of Football’ Dimitri de Condé en Anderlecht-kapitein Jan Vertonghen zindert na, het incident krijgt mogelijk nog een disciplinair staartje. Voor Vertonghen is “de kous af” na een gesprek met De Condé.

De Condé ging na de wedstrijd in de clinch met Anderlecht-kapitein Jan Vertonghen aan de spelerstunnel. De Rode Duivel leek aanvankelijk te willen luisteren naar wat De Condé te zeggen had, maar al snelde keerde de sfeer om - enkelen probeerden beide hoofdrolspelers uit elkaar te halen. Vertonghen was duidelijk niet opgezet met wat De Condé zei en er volgde een duw van de Anderlecht-speler. Ook iemand van de technische staf van paars-wit was betrokken.

Vertonghen lachte me uit en gaf me daarna een stevige duw. Dat pik ik niet, hij moet zijn handen thuishou­den Dimitri de Condé

Ook tijdens de rust kwam het tot duw- en trekwerk tussen de recordinternational van Anderlecht en leden van het Genkse bestuur. “Ik heb hem gezegd dat ik het niet begrijp dat hij met zijn ervaring en op zijn leeftijd dit soort fratsen nodig heeft”, zei De Condé achteraf. “Wat hij enkele keren heeft gedaan, was pure matennaaierij. Tot twee keer toe wil hij een speler van ons een rode kaart aansmeren. Daar kan ik echt niet tegen. Vertonghen lachte me uit en gaf me daarna een stevige duw. Dat pik ik niet, hij moet zijn handen thuishouden.”

Volgens Anderlecht kreeg Vertonghen nadien nog eens verbaal de volle laag van leden van het Genks bestuur.

Vertonghen: “De Condé gesproken, kous is af” Jan Vertonghen zelf reageerde deze voormiddag via X op de aanvaring met Dimitri de Condé. “Er zijn gisteren in de emotie tijdens en na de wedstrijd veel zaken gebeurd die niet hadden moeten gebeuren, ook langs mijn kant. Ik heb met Dimitri de Condé gesproken, de kous is af.” Ook wat De Condé betreft moet er geen aandacht meer worden besteed aan het incident. “Er is een gesprek geweest, als volwassen mensen”, reageert hij vandaag. “De plooien zijn gladgestreken. Zand erover.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Krijgt incident nog disciplinair staartje?

In de bondsgebouwen in Tubeke zijn ze hoe dan ook niet opgezet met wat zich zondag in Genk afspeelde. Hoe Dimitri De Condé meteen na de match zichtbaar in de clinch ging met Jan Vertonghen, dat is niet bepaald promotie voor het voetbal, zo valt te horen. Maar of dat tot sancties leidt, dat is nog geen uitgemaakte zaak.

De mogelijkheid tot vervolging is er wel want ref Bram Van Driessche nam het incident op in zijn scheidsrechtersrapport. Dat moest hij vanochtend voor 10u indienen. Omdat het niet om een rode kaart gaat, die tot een versnelde procedure bij de disciplinaire commissie leidt, heeft het bondsparket nu zeven dagen de tijd om te beslissen of ze Vertonghen en/of De Condé vervolgen.

Bondsprocureur Ebe Verhaeghe wacht alvast het verslag van de match delegatie af voor hij een beslissing neemt. Veel zal afhangen van de ernst van de feiten en van wat er is gezegd. Tot de mogelijke sancties horen een verwitting, boetes of zelfs een schorsing.

