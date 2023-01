KIJK. Voetbalwereld neemt afscheid van Pelé: processie bezig door straten van Santos en langs huis van 100-jarige moeder van voetballegende

Circa 150.000 mensen brachten tijdens de wake van 24 uur een laatste groet aan Pelé. Voor de poorten van het Vila Belmiro-stadion in Santos stond voortdurend een erg lange wachtrij. Onder meer Edinho, zoon van Pelé, en FIFA-baas Infantino namen afscheid. De Zwitser zei bij z’n aankomst dat “Pele voor eeuwig” is en “alle landen een stadion naar Pelé zouden moeten vernoemen”. In april 2021 bestonden er plannen om het beroemde Maracanastadion in Rio de Janeiro de naam van Pelé te laten dragen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet na een veto vanuit de politieke wereld. De dodenwake werd ook bijgewoond door de vader van Neymar. Hij legde uit dat z’n zoon de begrafenis niet kan bijwonen. “Het is te kort dag om vanuit Frankrijk op tijd in Brazilië te geraken.”