KIJK. Vincent Kompany gaat uit zijn dak na het behalen van promotie: Burnley wint met 1-2 in Middlesbrough

’t Is gebeurd. Dankzij een 1-2-overwinning op het veld van Middlesbrough is het Burnley van Vincent Kompany officieel zeker van promotie naar de Premier League. Een huzarenstukje van de Prince.

De sterren stonden vooraf al gunstig. Nummer vier Luton Town had vrijdagmiddag niet weten te winnen van Milwall, waardoor Burnley wist dat bij een overwinning in het Riverside Stadium promotie een feit zou zijn. Kompany was de eerste Belg die de FA Cup won, hij was de eerste Belg die de Premier League won en kon de eerste Belgische trainer in de Premier League worden. Pionierswerk.

Bij het uit de Premier League gedegradeerde Burnley koos hij voorbije zomer voor een stijlbreuk en sprak hij zijn Belgische netwerk aan. Met Al-Dakhil (STVV en Standard), Cullen (Anderlecht) en Zaroury (Charleroi) kende Burnley drie starters met een verleden uit onze competitie, Vitinho (Cercle Brugge) en Benson (Lierse, Genk, Antwerp) vielen in.

De avond begon uitstekend voor Kompany en zijn elftal. Al na 12 minuten kwamen ze op voorsprong. Brownhill probeerde het met een laag schot. Barnes, iemand die alles heeft meegemaakt met de club, devieerde in doel. 0-1. Een gelukje dat er geen VAR is in de Championship, want de ervaren spits leek buitenspel te staan.

Hoe dan ook, Burnley stond virtueel in de Premier League. Een ex-speler uit de Jupiler Pro League verstoorde het feestje even. Chuba Akpom, zegt u dat nog iets? In 2018 speelde hij een (weinig impactvol) halfjaartje voor STVV. Vanaf de strafschopstip tekende hij vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker.

Net toen de thuisploeg de match in handen had genomen, sloeg Burnley toe. Tella vond Roberts en die tekende voor de 1-2. De overwinning kwam niet meer in gevaar en zo was de promotie binnen voor Kompany en zijn manschappen. Een nieuw record in de Championship: nog nooit verzekerde een ploeg zich zo vroeg van promotie naar de Premier League. In zijn 140-jarig bestaan behaalde Burnley nog nooit zoveel punten (87) in één seizoen - en er zijn nog zeven wedstrijden te spelen. De poort naar de voetbalhemel heeft hij open gebeukt. Geschiedenis is geschreven. Veel vroeger dan hij zelf had durven dromen. Alleen maar lof voor de Prince.

