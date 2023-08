KIJK. Van slinger uit de mond tot rare handgebaren: Argentijnse doelman hangt de clown uit tijdens strafschoppenreeks

PORTRET. Een legendari­sche guerrille­ro zwaait af: Gigi Buffon, Italiaanse topkeeper die doel én land met een ongeloof­lij­ke grinta verdedigde

Charme, passie en humor als zijn wapens. Een opgewekte ‘ciao, ciao’. Een knipoog. Een mopje. Gianluigi Buffons enthousiasme heeft altijd aanstekelijk gewerkt. ‘The Godfather’ van de Italiaanse keepers in aanzien, tegelijk een ster tussen de mensen. Vandaag zet een superman op zijn vijfenveertigste een punt achter zijn carrière. Wij schetsen u het verhaal van een doelman die zich altijd smeet. Van zijn roeping, over depressies tot zijn ultieme triomf. “Hij was té intelligent, té goed, té in eigenlijk alles ...”