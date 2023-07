KIJK. Tielemans toont met unieke beelden met bodycam hoe het voor profvoetballers is op het veld

“Op z’n Antwerps”: Great Old wint Supercup na strafschop­pen en pakt derde prijs op drie maanden tijd

Na de landstitel en de beker heeft Antwerp ook de Supercup beet. Het is zo de eerste club in België die die drie prijzen in één kalenderjaar weet te winnen. Het had in de Supercup wel penalty’s nodig tegen KV Mechelen, nadat het na 90 minuten 1-1 was gebleven. Dimitri Lavalée miste de beslissende strafschop.