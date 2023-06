KIJK. Standbeeld voor legendarische coach gaat over de tongen door erg opvallend detail: “Je moet ballen hebben”

KIJK. Opvallend standbeeld voor Argentijns voetbalicoon

Want... de kunstenaar gaf Gallardo een wel erg grote bobbel in de broek. Beeldhouwer Mercedes Savall moest zich onmiddellijk verantwoorden bij de aanwezige pers. Zijn uitleg klonk zo: “In het voetbal zeggen mensen vaak: ‘je moet ballen hebben’. Daarom maakte ik dat lichaamsdeel iets prominenter. Het is een gebaar richting de fans.” Volgens de man heeft de legendarische coach helemaal geen problemen met het opvallende detail. “Gallardo vroeg me niet om uitleg te geven over het beeld. Hij heeft me in alle rust laten werken.”