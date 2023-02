In verschillende podcasts, zoals ‘ The Broken Metatarsal’ , heeft Stack de voorbije jaren het verhaal van de beruchtste stoot uit zijn carrière uitgebreid gedaan. Stack: “Mijn reputatie explodeerde op een gegeven moment. Ik zou niet zeggen om verkeerde redenen, wel op een komische manier. Die slag aan die supporter haalde de krantenkoppen.

“Het was gewoon een gekke, gekke dag”, zegt Stack over de wedstrijd tussen SK Beveren en Royal Antwerp FC in december 2002. “We wonnen met 3-1, maar in de tweede helft werd ik constant bestookt met voorwerpen - flessen, stenen, munten, aanstekers, alles.”

“Vijf minuten voor tijd had ik er genoeg van. En ik dacht: ‘Oké, ik gooi hier wat terug.’ Zo gezegd, zo gedaan. Ik keilde een projectiel terug en toen is de hel losgebarsten.”

Lederen jas

“De bal was op dat moment aan de andere kant van het veld. Maar toen ik me omdraaide, zag ik plots een aantal holligans op mij afkomen.”

“Een grote kerel van 1m80 in een lederen jas deed wat stoer. Hij schold mij verrot. En toen kwam er nog een andere zatlap op me afgestormd. Hij zwaaide met zijn vuisten. En instinctief sla je dan terug. Ik sloeg hem tegen de grond.”

“Die andere, die grote, had plots geen zin meer. Hij trok zich terug, maar ik maakte me ook maar uit de voeten. Het was snel gedaan. Uiteindelijk kwam de oproerpolitie tussenbeide.”

De bond legde Slack uiteindelijk geen schorsing op, wegens wettelijke zelfverdediging. Beveren huurde de toen 20-jarige doelman van Arsenal . De Engelsman met Ierse roots maakte geen grote carrière. Tot voor kort was hij doelmannencoach bij Cardiff City in de Championship.

Nog enkele bekende aanvaringen tussen keepers en fans:

• Keepers worden wel vaker geviseerd door fans. In november was dat nog het geval in de Turkse tweede klasse. Tijdens de derby tussen Göztepe en Altay bestormde een Göztepe-fan Altay-doelman Ozan Özenc met een cornervlag. De keeper werd tweemaal geraakt, gelukkig zonder al te veel erg.

• In Nederland werd op 21 december 2011 AZ-keeper Esteban Alvarado aangevallen door een hooligan tijdens een bekermatch tegen Ajax. De keeper verweerde zich, deelde zelf enkele trappen uit en kreeg zelfs een rode kaart. De match werd nadien gestaakt omdat de spelers zich niet meer veilig voelden. De hooligan kreeg 30 jaar stadionverbod, 10.000 euro boete en zes maanden gevangenisstraf. Jaren later deed hij zijn verhaal. “Onderweg naar de Arena had ik in de auto al een hele fles cognac uitgedronken, dus voelde ik dat het weleens fout zou kunnen lopen. Omdat ik eigenlijk helemaal niet tegen alcohol kan”, zei Wesley van Wilsem in 2019 in een gesprek met Vice Sports.

• In 2013 reageerde Jordan Archer, doelman van de toenmalige Engelse vierdeklasser Wycombe Wanderers, minder gevat. Maar hij werd dan ook laf in de rug aangevallen. Archer stond op het punt een doeltrap te nemen toen hij in de blessuretijd van achteren plots omver werd geduwd door een fan van thuisploeg Gillingham.