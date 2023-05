KIJK. Romelu Lukaku op huwelijk van spitsbroeder Lautaro gespot met Amerikaanse zangeres

KIJK. Lukaku aanwezig op trouw van Lautaro

Op 12 mei trouwden Martínez en Gandolfo in Milaan in het grootste geheim voor de wet. Vandaag volgde het kerkelijk huwelijk. Gevolgd door een groot feest. En enkel het beste was goed genoeg. De Argentijnse goalgetter huurde het vijfsterrenhotel Villa d’Este aan het Comomeer af. Minstens 120 genodigden mogen het gebeuren meemaken. Daarbij een deel van de Argentijnse selectie die afgelopen winter wereldkampioen werd. Ook Lionel Messi en zijn echtgenote Antonella zouden aanwezig zijn op de trouw, al is hij (nog) niet op beeld vastgelegd.