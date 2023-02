KIJK. “Pijnlijk, zeker omdat het gebeurt door makelaar waar Anderlecht ruzie mee heeft”: Degryse over de gekaapte transfer van Arokodare

Dante Vanzeir nam dinsdag afscheid van Union-spelers­groep: “Ik ga de jongens hard missen”

Dante Vanzeir nam dinsdag bij de training van Union afscheid van de spelers waarmee hij 2,5 jaar lief en leed gedeeld heeft. Het was best emotioneel, laat hij in een korte reactie weten. “Met deze fantastische groep heb ik vele mooie momenten meegemaakt, ik besef nog niet goed wat ik ga achterlaten”, aldus de spits.

