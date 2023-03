KIJK. Pep Guardiola zet Kevin De Bruyne op scherp: “Hij moet terug naar de basis”

KIJK. Pep Guardiola over De Bruyne: “Hij moet terug naar de basis”

De standaard voor De Bruyne ligt hoog. En zijn trainer legt die lat nog hoger. Guardiola verwacht meer van zijn intrinsiek beste speler, niet aan zijn beste periode bezig bij Manchester City. Afgelopen weekend zat hij tegen Crystal Palace voor de tweede keer in korte tijd op de bank.

Guardiola: “Het is een moeilijk seizoen voor ons. Voor mezelf ook. Door het WK, maar ook door andere dingen. Ik zal niet ontkennen hoe goed Kevin is - dat weet ik. Maar ik zou wel graag hebben dat hij de simpele dingen goed uitvoert.”

“En daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Verlies de bal niet, beweeg goed, wees actief in het moment. De simpele zaken: doe ze opnieuw beter en beter. Als ie dat doet zal de rest wel volgen. Dat geldt ook voor Kevin. Hij moet terug naar de basis.”

Het is niet de eerste keer dat Guardiola hem eruit pikt voor detailkritiek. Ook in oktober, voor het WK, maande hij onze landgenoot aan om meer beweging in zijn spel te leggen. Hij prikkelt hem.

Geen oude man

De Bruyne zelf sprak maandag ook in aanloop naar Leipzig in de Champions League. Voor de tweede keer in drie dagen. Zaterdag vertelde hij dat hij een oude man is in het spelletje. En dat zijn vorm hem niet verontrust.

Die ‘oudemansuitspraak’ achtervolgde hem maandagmiddag. Hij counterde een vraag: “Dat heb ik niet gezegd. Ik ben geen oude man, wel een oude man in dit spelletje. (grijnst en kijkt rond) Maar sorry jongens, ik voel me redelijk jong in deze ruimte. No offence, maar ik weet hoe het werkt.”

Hij denkt dus nog lang niet aan het eind van zijn carrière, zoals hem oorspronkelijk werd gevraagd. “Ik ben een perfectionist. In alles wat ik doe in het leven of in het voetbal. Als de tijd rijp is, zal ik er nog eens over nadenken.”

