KIJK. Opnieuw controverse op WK: vrouwelijke ref krijgt geen hand van Qatarese sjeik, maar daar is een reden voor

Financiën doen via pc of smartphone te moeilijk? Dan kan je beroep doen op deze bankdienst

Bankverrichtingen kunnen doen, is een basisrecht. Toch hebben flink wat mensen het moeilijk om een rekening te kunnen openen. En wie het wel kan, heeft het soms lastig om zijn of haar bankzaken via een computer of smartphone te doen. Voor 1 op de 10 onder ons is dat het geval. Voor beide problemen bestaat nochtans een oplossing. Voor de eerste groep is dat de basisbankdienst, voor de tweede de universele bankdienst. Spaargids.be licht toe.

