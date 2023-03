KIJK. Ongelooflijk: Amerikaanse topclub ondanks 35 (!) schoten uit Champions League geknikkerd door Haïtiaanse ploeg

“Niet op het veld bij Real, maar wel spelen bij Rode Duivels... Dat zag ik niet zitten”: Eden Hazard openhartig over afscheid

Eden Hazard (32) dacht al sinds het EK in 2021 na over zijn internationaal pensioen. In een interview met RTBF speelt hij open kaart over zijn afscheid bij de Rode Duivels. “Niet op het veld staan bij Real, daarna bij de Rode Duivels toekomen, wel spelen en dat allemaal terwijl jongere gasten het ook verdienen om voor de nationale ploeg uit te komen... Dat zag ik niet zitten.”