KIJK. OHL-speler Sofian Kiyine, die met auto sporthal invloog, verscheen vandaag voor rechter: “Ik moet ermee leven”

Sofian Kiyine (26), de profvoetballer van OHL die op 30 maart met zijn auto een sporthal in Flémalle binnenvloog, is deze ochtend voor de rechtbank verschenen. Kiyine reed met 150 kilometer per uur op een plaats waar maximaal 90 is toegelaten, zo bleek uit het politierapport. Bloedonderzoek wees uit dat hij ook 1,6 promille alcohol in het bloed had - drie keer meer dan de toegelaten hoeveelheid.

De politierechter stelde de zaak vandaag meteen uit, het is dus nog even wachten welke straf de middenvelder krijgt. Kiyine riskeert een boete van 16.000 euro en 5 jaar rijverbod.

Volledig scherm Sofian Kiyine. © BELGA

“Het is met de publieke opinie niet gemakkelijk om mee te leven”, vertelde Kiyine aan de rechtszaal. “Ik weet dat het veel mensen geraakt heeft. Het belangrijkste is dat ik nooit jongeren heb willen raken of blesseren. Of een moord wilde plegen. Ik ben hier nu om mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ik moet ermee leven.”

Kiyine staat intussen ook weer op het veld. Hij speelde onlangs mee in een oefenwedstrijd tegen tweedeprovincialer Kessel-Lo 2000. “Ik laat hem voorlopig maar één keer per dag trainen, maar Sofian is supergemotiveerd en zaagt mij de oren van mijn kop om àlles mee te doen”, zei coach Brys tien dagen geleden.

KIJK. Spectaculaire beelden tonen hoe auto van Kiyine dwars door het dak van de sporthal vliegt