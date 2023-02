“Kijk naar mijn borstkas, man!”: de dieetspecialist in Romelu Lukaku, kolos die sinds zijn tienerjaren vecht tegen 100 kilogram

“Hij oogt slanker”, merkte mentor Thierry Henry terecht op na zijn winninggoal tegen Porto. Romelu Lukaku (29) weet wat diëten is: hij is het ondertussen gewoon dat hij op liters water, vis en groenten wordt gezet. En dat de gym plots verboden terrein is. Een kolos vecht al sinds zijn zestiende tegen zijn eigen lichaam en de aanleg om veel spieren te kweken. Een blik in de régimes van een jojogewicht dat soms ruim boven de 100 kilogram afklokt. Over shirataki, zwarte rijst en gnocchi.