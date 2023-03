KIJK. Met vrouw en kindjes op de eerste rij: Messi scoort tijdens grootse Argentijnse feestavond héérlijke 800ste goal en houdt het niet droog

KIJK. Argentijnen bouwen feest in eerste match na wereldtitel

Ruim drie maanden na de spectaculaire WK-finale in Qatar tegen Frankrijk, die Argentinië via strafschoppen won, zat het Monumental-stadion van River Plate vol met ruim 83.000 toeschouwers voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama. De belangstelling voor het duel was enorm. Naar verluidt hadden meer dan 1,5 miljoen mensen geprobeerd een kaartje te kopen. De Argentijnse spelers werden deze week al in eigen land als helden onthaald. Een bezoek van Messi aan een restaurant in Buenos Aires zorgde voor dolle taferelen.

KIJK. Messi als god ontvangen in Argentinië na restaurantbezoek

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kwam voor de aftrap met zijn drie zoons het veld op. Messi werd massaal toegezongen door het publiek. “Ik heb hier altijd van gedroomd, om samen met mijn landgenoten in Argentinië te vieren dat we het WK hebben gewonnen”, zei de aanvoerder, die op een bepaald moment tranen in de ogen had. “We hebben hier heel lang op moeten wachten. Laten we genieten van de derde ster.”

Volledig scherm © AFP

800ste in de kruising

Argentinië startte met dezelfde elf spelers als in de WK-finale tegen Frankrijk. Panama hield lang stand, mede door enkele harde tackles, maar moest in de slotfase buigen voor de wereldkampioen. Zoals zo vaak eiste Messi de hoofdrol op. Met twee vrije trappen stond hij aan de basis van de zege. Een kwartier voor tijd knalde Messi vanop bijna 30 meter tegen de kruising, de terugspringende bal werd door invaller Thiago Almada in het doel gewerkt. In de 89ste minuut schoot Messi een vrije trap van iets dichterbij in de kruising.

Na de wedstrijd volgde de zoveelste huldiging voor de Argentijnse voetballers. Ze liepen een ereronde over het veld, met allemaal een replica van de WK-trofee in hun handen. De partners en kinderen genoten mee.

Volledig scherm © AP

