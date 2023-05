KIJK. "Messi, hoerenzoon!": honderden PSG-fans protesteren tegen Argentijnse ster, ook Neymar en voorzitter zwaar op de korrel genomen

Een breuk tussen Lionel Messi en Paris Saint-Germain lijkt onafwendbaar. Nadat de Argentijnse superster na het verlies van afgelopen weekend tegen Lorient zonder toestemming op zakenreis was vertrokken naar Saoedi-Arabië, hebben zich vanavond honderden fans verzameld voor het Parc des Princes. Om er niet bepaald fraaie dingen te zingen over de wereldkampioen. Eerder had de club hem ook al twee matchen schorsing opgelegd en zijn salaris bevroren. Messi à Paris, c’est fini. En de Vlo was niet de enige die geviseerd werd.

KIJK. PSG-fans protesteren tegen Messi

Het zit er stevig op tussen Messi en PSG. Honderden fans van de club hebben geprotesteerd aan het Prinsenpark in Parijs om hun ongenoegen te uiten over de situatie van hun club, zo stelde het Franse persbureau AFP ter plaatse vast. De PSG-aanhangers eisten het ontslag van de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaifi en het vertrek van de Argentijnse superster Lionel Messi.

Die laatste hangt een schorsing van twee weken boven het hoofd omdat hij een ongeoorloofd tripje naar Saudi-Arabië gemaakt had. Zijn vertrek uit de Franse hoofdstad staat volgens heel wat media nagenoeg vast. Messi’s contract bij PSG loopt na dit seizoen af en een verlenging zit er niet meteen meer aan te komen.De supporters staken ook rookbommen aan en viseerden naast Messi ook Neymar. Beide spelers zouden volgens de supporters hun shirt niet nat maken voor de club.

Volledig scherm © ANP / EPA

In een communiqué van de harde kern eerder op de dag hekelden de fans het “catastrofale management van de afgelopen jaren dat de rode loper heeft uitgerold voor huurlingen en te dure spelers met weinig interesse. Verder verkeert het team in een staat van totale achteruitgang. We maken ons oprecht zorgen over de toekomst en het voortbestaan van onze club”.

Afgelopen zondag verloren de Parijzenaren met 1-3 tegen middenmoter Lorient. PSG verloor daardoor drie van zijn laatste vier thuiswedstrijden in het Parc des Princes. De dag na de verliespartij hadden de ultra’s zich aan het oefencomplex Camp des Loges verzameld om te protesteren met spandoeken als: “Niemand respecteert jullie meer. Waarom zouden we? Jullie vertegenwoordigen onze stad helemaal niet”.

Volledig scherm © AFP

Twee weken schorsing

Eerder had de club Messi ook al twee weken schorsing opgelegd. Tijdens die twee weken mag Messi naast niet meespelen ook niet trainen op de club. Bovendien wordt zijn salaris voor die veertien dagen niet uitbetaald. Messi verdient in Parijs jaarlijks 35 miljoen euro, wat dus neerkomt op zo’n kleine 1,5 miljoen euro. Die beslissing nam de top van PSG na een intern onderzoek, waaruit blijkt dat Messi onwettig afwezig was en er sprake is van “een zware professionele fout”.

De schorsing gaat in met onmiddellijk effect, waardoor de wereldkampioen er zondag in Troyes niet bij zal en en ook niet tegen Ajaccio op 13 mei. Intussen werden ook beelden gepubliceerd van Messi’s tripje naar Saoedi-Arabië. Op de foto’s is de Argentijn te zien met vrouw Antonella en twee van zijn drie kinderen: Ciro (5) en Mateo (7).

Volledig scherm Messi op bezoek in Saoedi-Arabië met zijn gezin. © Twitter

Dinsdag prijkte op de cover van de Franse sportkrant L’Équipe: ‘L’imbroglio’. Letterlijk vertaald uit het Italiaans betekent dat ‘het bedrog’. De voorpagina is nog maar eens een signaal dat het niet goed zit tussen Lionel Messi en PSG. De 35-jarige Argentijn is eind juni einde contract en wordt al weken gelinkt aan zijn ex-club Barcelona en clubs uit het Midden-Oosten. Dat kunnen de fans van PSG niet heel erg smaken - zo bleek vanavond nog maar eens. Ze floten hun superster vorige maand nog uit. Het maakt dat L’Équipe vanochtend opnieuw uitpakte met een straffe cover: ‘La rupture’, ofwel ‘de breuk’. Volgens de krant is de straf die PSG zijn superster oplegt, tekenend voor het nakende vertrek van Messi uit Parijs. L’Équipe is zeker dat het aflopende contract van de Argentijn niet verlengd zal worden.

KIJK. Messi werd vorige maand voor aftrap uitgefloten door PSG-fans

Ook sportief loopt het niet op wieltjes bij de leider in Ligue 1. Afgelopen weekend gingen de Parijzenaren voor eigen publiek de boot in tegen Lorient, de tiende in de stand. Het verlies kreeg een staartje, want de staf had een afspraak gemaakt met de spelerskern: bij winst zouden ze twee dagen vrijaf krijgen. Bij verlies - wat dus het geval was - werden de spelers maandagochtend om 11u op het trainingsveld verwacht en kregen ze enkel dinsdag vakantie.

Volledig scherm De cover van L'Équipe op woensdag. © L'Équipe

Die boodschap had Lionel Messi blijkbaar niet begrepen. Hij was maandag nergens te bespeuren op ‘Camp des Loges’, het trainingscomplex van de club. De Vlo bezocht op dat moment Saoedi-Arabië, waar hij ambassadeur is van Visit Saudi. Volgens L’Equipe kreeg Messi geen toestemming van coach Christophe Galtier en technisch directeur Luis Campos om op zakenreis te gaan tijdens een training. “Dat werd door PSG zelf noch bevestigd noch ontkend”, aldus L’Equipe. “Zijn afwezigheid was het onderwerp van veel discussie, waarbij sommige spelers hun verbazing uitspraken over het tripje.”

De toekomst van Messi lijkt steeds minder in Parijs te liggen. Na het gewonnen WK met Argentinië hing er nog een contractverlenging in de lucht, maar dat lijkt intussen dus helemaal van de baan. Over zes weken is hij einde contract bij ‘Les Parisiens’. Benieuwd waar de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar naartoe trekt.

Teleurstellend seizoen

Ondanks dat de Franse titel binnen handbereik ligt, kent PSG een teleurstellend seizoen. De jaarlijkse afspraak met de Champions League draaide nog maar eens uit op een sisser en hun bekerverhaal in eigen land eindigde al in de kwartfinales. Met nog vijf speeldagen op het programma en vijf punten voorsprong op Marseille ziet het er in de competitie wel goed uit, maar daar worden ze in Parijs al lang niet meer warm van.

Volledig scherm De voorpagina van L'Equipe dinsdag sprak boekdelen. © L'Equipe

Volledig scherm © AP