KIJK. Man verstoort op witte scooter voetbalmatch omdat zijn paarden schrikken van vuurwerk

FA Cup Mitrovic gaat in moment van totale razernij op Old Trafford zwaar in op ref: 3 rode kaarten in 40 seconden

The Good, the Bad and the Ugly: Aleksandar Mitrovic heeft zich op Old Trafford nog maar eens in al zijn gedaantes getoond op Old Trafford. De Servische ex-spits van Anderlecht wacht een lange schorsing nadat hij ref Kavanagh fysiek belaagde. In één en dezelfde voor Fulham fatale fase, slikte het drie rode kaarten en werd de comeback van Manchester United in de FA Cup ingezet. Van 0-1 naar 3-1. In de halve finales op Wembley neemt Man United het op tegen Brighton. Man City - Sheffield United is de andere partij.