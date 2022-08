KIJK LIVE LOTING CHAMPIONS LEAGUE. Spanning in Istanboel: welke tegenstanders ontmoet Club Brugge in groepsfase?

Voetbal Neen, uw beeld staat niet stil: deze manier van een penalty trappen hebt u allicht nog niet gezien

Een erg bizarre manier om een penalty te trappen in de Portugese tweede klasse. Jardel - voluit Esmiraldo Sá Silva en spits bij Feirense - koos niet voor de gekende aanloop. Wél ging hij meteen achter de bal staan. Met één voet naast het leer, het andere been in de lucht en klaar om te trappen. Zo bleef hij secondelang als een standbeeld staan - wachtend op het fluitsignaal van de arbiter. Velen in de huiskamer dachten ongetwijfeld dat er wat schortte met hun tv-connectie of internetverbinding. Tot de ref op het fluitje blies: Jardel trapte de bal netjes in het hoekje. La Liga Portugal keek verbaasd op en deelde de beelden. “Squid Game. Level: Pro.”

