KIJK LIVE. Europese grootmachten PSG en Inter oefenen tegen elkaar in Tokio, sterrenduel gratis te volgen voor HLN-abonnees

In België is de competitie al herbegonnen, maar elders in Europa zijn ze nog volop bezig aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook in Frankrijk en Italië. In aanloop naar de start van de Ligue 1 en de Serie A oefenen PSG en Inter tegen elkaar in het Japan National Stadium in Tokio. Beide teams hebben er door enkele veelbesproken transferdossiers - zoals Kylian Mbappé bij PSG en Romelu Lukaku bij Inter - bewogen weken achter de rug. Hoe komen ze voor de dag? De oefenpot is hieronder gratis te bekijken voor HLN-abonnees.