KIJK. Kist van Pelé wordt naar middenstip gebracht, fans schuiven aan voor wake van 20 uur

Belgisch voetbal Recordbe­drag voor kerstactie Pro League, truitje Simon Mignolet levert meeste geld op

De kerstactie van de Pro League heeft de voorbije twee weken een recordbedrag van 155.000 euro opgebracht. Dat maakte de Pro League vrijdag bekend in een persbericht. De Pro League veilde in de kerstperiode matchwornshirts ten voordele van haar sociale partner Younited. Het gesigneerde shirt van Simon Mignolet (3.700 euro) bracht het meeste geld in het laatje.

30 december