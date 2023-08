KIJK. Kevin De Bruyne op krukken aandachtig toeschouwer in 't Kuipje

KIJK. De Bruyne op krukken in ‘t Kuipje

Uiteraard was er veel aandacht voor de komst van De Bruyne. Enkele minuutjes voor de aftrap zocht hij op krukken zijn plek in de tribunes. De Bruyne is bevriend met KV Mechelen-coach Steven Defour.

De Bruyne werd vorige week met succes geopereerd aan die weerbarstige hamstring. Hij ging in Antwerpen onder het mes en revalideert in België. De Rode Duivel herviel de voorbije maanden twee keer in dezelfde spierblessure, twee weken terug dus een derde keer op het veld van Burnley. “Mentaal en fysiek was dat een gigantische ontgoocheling”, schreef De Bruyne na de operatie op zijn sociale media. “Ik hoop snel weer aan het werk te kunnen.” In 2023 komt hij niet meer in actie. Hij mist dus de kwalificatie-interlands voor het EK. Het EK zelf is niet in gevaar. Het herstel van De Bruyne moet zo’n vier maanden duren.