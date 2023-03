KIJK. Kevin De Bruyne en vrouw Michèle schitteren in reclamespot McDonald’s: “Ten voordele van kindjes in het ziekenhuis”

Voetbal He’s Lovin’ it . Kevin De Bruyne is het gezicht van een nieuwe McDonald’s-campagne in België. De Rode Duivel schittert aan de zijde van echtgenote Michèle in een reclamespot van de hamburgerketen, die vandaag uitgebracht werd.

In een exclusief gesprek met VTM en HLN gaf De Bruyne wat meer uitleg over de reclamespot. “Het was heel leuk om te doen”, vertelt hij. “Ik heb een deal voor drie jaar met de charity van McDonald’s. Het is een initiatief dat huisvesting zoekt voor ouders waarvan de kinderen in het ziekenhuis liggen. Mijn vrouw vond dat ook super, ze wou op één of andere manier ook meedoen. Normaal gezien komt ze nergens in voor. McDonald’s had gevraagd of de kinderen ook wilden meedoen, maar die kunnen nog geen vijf uur shooten. Zij mogen nog even aan de zijkant staan.”

KIJK. De Bruyne over reclamespot voor McDonald’s

Enkele weken geleden had een paparazzo De Bruyne al betrapt, toen hij de spot aan het opnemen was op een filmset in Manchester. Zijn vrouw Michèle vergezelde hem. Ook zij figureert in het filmpje als passagier, terwijl hij met zijn Mercedes-Benz G aan de drive-in passeert. De Bruyne gaat voor zijn kroost na een wedstrijd wel vaker langs bij McDonald’s - zijn gezin heeft dus een klik met de Amerikaanse keten.

Geen miljoenendeal

Gezien zijn status als een van de beste voetballers ter wereld wordt De Bruyne wel vaker gecast voor reclamecampagnes, maar zelden als mondiaal gezicht. Dat is enkel weggelegd voor de allergrootsten als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. De grootste slokoppen ook wat betreft de budgetten - zoveel verdienen Rode Duivels niet extra aan zulke campagnes.

De Bruyne draafde onder andere al op voor Nike, hemdenmerk Untucked, onlinewinkel Amazon, cryptobedrijf Phemex en sportdrank WOW Hydrate. Hoeveel hij daarmee bovenop zijn gegarandeerd jaarloon van 25 miljoen euro verdient, is onbekend. Het Amerikaanse Forbes schatte zijn reclame-inkomsten op een kleine 4 miljoen euro, maar meer dan een berekende gok is dat niet. Ronaldo, Messi en co. incasseren veelvouden.

Een deel van zijn portretrechten is ook eigendom van zijn club, Manchester City. De club keert voor het gebruik van zijn gezicht en naam op merchandising jaarlijks een vaste som uit aan de speler. Tot voor de komst van Erling Haaland was het shirt van De Bruyne het best verkopende in de fanshop.

McDonald’s is ook partner van de Rode Duivels. De Bruyne was al een van de gezichten van die campagne voor het WK in Qatar. Het verhaal van De Bruyne kon je toen ontdekken bij een Happy Meal.

KIJK OOK. Na goal tegen Liverpool in 2022 trakteerde De Bruyne z’n zoontjes op McDonald’s

