KIJK. “Jullie hebben niet het recht het shirt te bezoedelen”: Lyon-spelers krijgen flinke wake-up call van harde kern

KIJK. De veeg uit de pan van de harde kern

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doelpunten van Mbappé (strafschop), Hakimi, Asensio en nog eens Mbappé zetten PSG al voor de rust op een ruime 0-4-voorsprong. Lyon was simpelweg niet opgewassen tegen de aanvalsgolven van Mbappé en co. In de tweede helft milderde Tolisso nog vanop de stip, maar meer dan een voetnoot was dat doelpunt niet. PSG heeft zo na vier wedstrijden acht op twaalf.

Volledig scherm © ANP / EPA

Lyon is dan weer allerlaatste in de Ligue 1 met één op twaalf, en dat voor een club die wordt geacht PSG zo veel mogelijk het vuur aan de schenen te moeten kunnen leggen. Na afloop van de partij kregen de spelers een flinke veeg uit de pan van een van de leiders van de harde kern.

“Aan de selectie van Olympique Lyon van 2023/2024, deze boodschap is voor jullie", klonk het door een megafoon. “Aan zij die zichzelf leiders in de kleedkamer vinden, de boodschap is duidelijk: als er leiders in de kleedkamer zijn, hebben ze niet langer het recht om te blijven zwijgen. Jullie dragen het shirt van Lyon. Anderen voor jullie hebben het geëerd, jullie hebben niet het recht om het te bezoedelen.”

“We willen aan jullie zijde staan, maar dat zullen jullie moeten verdienen. Wij houden van dit shirt, wij respecteren dit shirt. We willen jullie namen zingen met liefde, maar we verwachten dat jullie het shirt respecteren. En als we verliezen, willen we dat met opgeheven hoofd doen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Warren Zaïre-Emery wordt vervangen door Cher N'Dour Corentin Tolisso wordt vervangen door Johann Lepenant Manuel Ugarte wordt vervangen door Fabián Ruiz Rayan Cherki wordt vervangen door Skelly Alvero Ernest Nuamah wordt vervangen door Jeffinho Marco Asensio wordt vervangen door Gonçalo Ramos Ousmane Dembélé wordt vervangen door Bradley Barcola 1-4 GOAL (Penalty) van Corentin Tolisso! Dan toch de eerredder voor Lyon. Tolisso trapt een strafschop feilloos in doel. Gele kaart voor Warren Zaïre-Emery VAR: Penalty is bevestigd Gele kaart voor Ainsley Maitland-Niles Gele kaart voor Lucas Hernandez Tino Kadewere wordt vervangen door Mama Baldé Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft 0-4 GOAL van Kylian Mbappé! Lyon weet geen raad met de aanvalsgolven van PSG. Nu wordt Mbappé door de defensie geloodst, de Fransman moet je zo'n kans niet geven. 0-4 aan de rust. 0-3 GOAL van Marco Asensio! En daar is ook nummer drie. Asensio wordt afgezonderd voor doel, de Spanjaard werkt het keurig af. Match gespeeld. 0-2 GOAL van Achraf Hakimi! Daar is al de 0-2. Hakimi zet de Parijzenaars op een dubbele voorsprong. 0-1 GOAL (Penalty) van Kylian Mbappé! PSG krijgt een penalty en Mbappé neemt zijn verantwoordelijkheid. Een koud kunstje voor het Franse goudhaantje. © REUTERS

laad meer Statistieken Opstelling