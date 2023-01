Kijk je mee, Ronaldo? Suarez past voor Saudisch geld en wordt bij nieuwe club als held onthaald

Grêmio is een club met een rijke geschiedenis. Het won meermaals de Braziliaanse beker en competitie, en in 1983 zelfs het WK voor clubs. Na de shockerende degradatie in 2021, speelt Grêmio komend seizoen opnieuw in de Série A. Dat de fans nu opnieuw durven dromen, is ook Suarez niet ontgaan. “Ik zal proberen zo veel mogelijk te scoren en trofeeën te winnen, zodat we met Grêmio terug staan waar we horen”, aldus de aanvaller.