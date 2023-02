KIJK. Jan Vertonghen over de onrust bij RSCA, het berichtje van Tedesco en het mislukte WK: “Soms is er nood aan nieuwe prikkels”

Dante Vanzeir bij aankomst in New York verwelkomd door tientallen fans: “Ben er zeker van dat ik ook in VS mijn weg ga vinden”

Dante Vanzeir is samen met zijn vader aangekomen in Amerika. De aanvaller vertrok gisteren vanop de luchthaven van Zaventem. Bij zijn aankomst in New York moest hij meteen handtekeningen uitdelen en ging hij met enkele fans op de foto. De 24-jarige Belg verliet deze winter Union voor de New York Red Bulls.