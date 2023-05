KIJK. Jan Mulder: “Haaland is met zijn salaris verplicht om Real Madrid te vermorzelen”

KIJK. Mulder: “Haaland is verplicht om Real te vermorzelen”

Erling Haaland is met twaalf goals dé topschutter in deze campagne van de Champions League. Vanavond wil de Noor zijn doelpuntenaantal aandikken, in de heenmatch van de halve finale tegen Real Madrid.

Gilles De Bilde is alvast onder de indruk van Haaland. “Ik weet niet of je hem live al in actie hebt gezien? Hij is echt een monster. Hij is wendbaar en snel. Veel spitsen hebben dat niet. Als je als verdediger zo iemand op jou af ziet komen...” Waarop een scherpe Jan Mulder inpikt: “Hij is verplicht om Real Madrid te vermorzelen, met zijn salaris. We moeten streng zijn. Hij moet leveren vanavond.”