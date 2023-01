KIJK. Infantino beroert met selfie bij afscheid van Pelé: kist Pelé krijgt na begrafenis in intieme kring laatste rustplaats

Union Unionreve­la­tie Lazare Amani over zijn “revanche­jaar” 2022, bekroond met memorabele eerste cap voor Ivoorkust: “Ik stond net in te checken voor vakantie”

‘I had a dream.’ Lazare Amani maakte de zijne in 2022 bij Union helemaal waar met zijn doorbraak als topper in België: “Het is mijn beste jaar als prof.” Eindelijk, want de Ivoriaan zag eerder veel zwarte sneeuw. Het belletje van Aruna Dindane voor zijn eerste selectie voor Ivoorkust tijdens de WK break bekroonde zijn topjaar: “Ik kan niet verbergen dat het een soort wraak is.”

29 december