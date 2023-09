KIJK. “Ik wil foto’s voor Romeo en Jordan”: Lukaku in knappe ‘behind the scenes’ zo blij als een kind wanneer hij Colosseum ziet

ONS RAPPORT. “In verlegen­heid gebracht door 121ste op FI­FA-ran­king”: veel matige Duivels na krappe zege in Bakoe, maar één lichtpunt

De Rode Duivels klimmen weer naar de leiding in Groep F en dat na een overwinning met het kleinste verschil bij Azerbeidzjan. Veel overschot hadden de Duivels van Tedesco niet. In een saaie bedoening in Bakoe acteerden veel Duivels zeer matig, al was er ook één lichtpunt. Ontdek hieronder onze scores.