KIJK. “Ik vond het niet leuk”: Spaanse bondsvoorzitter kust speelsters na wereldtitel, waarvan één vol op de mond

KIJK. Nu ook officieel de meest succesvol­le aller tijden: Messi scoort fantas­tisch, ploegmaats willen na afloop niet zonder hem vieren

Lionel Messi (36) heeft met Inter Miami de Leagues Cup gewonnen. In de finale won de club uit Florida na een sensationele strafschoppenserie met 10-9 van Nashville SC. Messi opende de score met zijn tiende goal in zeven wedstrijden voor Inter Miami. Met 44 prijzen in teamverband is de Argentijn nu de meest succesvolle voetballer aller tijden.