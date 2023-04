KIJK. IJskonijn op de tribune: Mark van Bommel ziet zoon scoren tegen ‘zijn’ PSV en geeft geen kik

Waar was de focus tegen Oostende? Waarom die basis­plaats voor Odjidja? Hoe de keuzes en aanpak van Hein vragen oproept bij ons én het bestuur

Een glas wijn had champagne moeten zijn. Het mislopen van de Champions’ play-offs - en vóóral de manier waarop - is zwaar gevallen bij AA Gent. Mogen wij de aanpak en keuzes van Hein Vanhaezebrouck in vraag stellen? Een analyse van het Gentse fiasco.