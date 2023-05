KIJK. Hilariteit live op televisie wanneer Henry zonder succes truitje vraagt aan Lukaku: “Hij heeft niet zo’n lichaam als mij”

En of ze een schitterende band hebben. Na de halve finale in de Champions League werd Romelu Lukaku (30) voor de microfoon en camera van ‘CBS Sports’ gehaald. Analist daar? Thierry Henry (45). Wat volgde was een openhartige babbel, live op televisie, over de recente moeilijke periode van ‘Big Rom’. “Na het WK balanceerde ik voor het eerst in mijn carrière van 15 jaar op het randje.” Henry: “Ik ben een harde, maar toen was ik bezorgd. Ik stuurde Romelu elke dag een berichtje.” Op het einde was er wel plaats voor een grapje toen Henry het shirt vroeg van Lukaku.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze schreeuwden hem luid toe. ‘CBS Sports’ wilde Lukaku, goed voor een assist bij zijn scherpe invalbeurt, maar al te graag voor de camera. Na enkele hartelijke begroetingen was het woord aan de 30-jarige spits. Al snel ging het over de nauwe band met Thierry Henry, als analist mee aan de tafel. De ex-topspits maakte in twee passages - van 2016 tot 2018 en van 2021 tot na het WK in Qatar - deel uit van de staf van de Rode Duivels.

Lukaku: “Of ik samenwerken met Henry mis? Ja. Hij is zeer old school. Erg strikt. Toen ik hem ontmoette, vroeg ik hem rechtuit om mij te helpen. Ik wilde het weten van hém: wat kan ik beter doen? Élke dag tijdens ons eerste trainingskamp samen bij de Duivels zaten we twee uur samen naar Wyscout te kijken. Elke match, elke clip. We keken waar m’n controle slecht was. Waar ik het wel goed deed. Daarna ging het in stijgende lijn. Ik ben hem zo ontzettend dankbaar. Hij vertelde de dingen die ik wilde horen. Ik heb er niets aan om gepamperd te worden.”

Volledig scherm Romelu Lukaku na de zege tegen AC Milan. © Photo News

Henry was er dus ook bij op het miserabele WK in Qatar. Lukaku kon tegen Kroatië en vooral half geblesseerd zijn land niet van de vroege uitschakeling hoeden. Niet fit, niet scherp en zonder matchritme miste de Inter-spits enkele kansen die hij er normaal inlegt. Big Rom: “Ik heb me geforceerd om het WK te halen. Jullie konden zien dat ik niet was hoe ik hoorde te zijn. Na dat WK kende ik bijzonder zware weken. Voor het eerst in 15 jaar balanceerde ik op het randje. Ik liet mijn land in de steek. We wisten allemaal, als speler en als staf, dat dit onze laatste kans was. Maar de manier waarop we er dan uitgingen... Ik had het er mentaal moeilijk mee.”

In die mate zelfs dat Henry, die zichzelf omschrijft als een koele kikker, zich zorgen maakte. “Geloof mij, de weken na het WK waren echt niet evident voor Lukaku. Ik treed niet in detail, maar ik herinner me onze gesprekken... En ik ben niet vaak bezorgd, maar toen werd ik soft. Twee weken lang stuurde ik Romelu elke dag een berichtje om te checken of hij wel oké was. En... hij kwam terug. No matter what. Dát is grootsheid. En daarom ben ik zo trots. Waar hij nu staat is mijlenver van waar hij stond. Rom: als je nu de Champions League wint, zal ik erg blij zijn.”

Hilariteit om shirt Na het serieuzere gesprek volgde een hilarisch moment. Ook live op televisie. “Ik wil jouw shirt, man. Denk je wat ik hier allemaal zei zomaar gratis was?”, zei een lachende Henry tegen Lukaku. “Ik moet eerst naar de dopingcontrole. Maar ik hou hem voor jou bij”, repliceerde ‘Big Rom’. De andere analisten voerden de druk een beetje op - “Komaan, trek het uit” -, waarna een ietwat verlegen Lukaku naar de nog lopende camera wees. Henry: “Hij wil het niet omdat hij niet zo'n lichaam heeft als mij”. Grote hilariteit brak uit bij de tafelgasten, ook Lukaku moest er erg om lachen. Een grapje tussen twee vrienden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Onze analisten over Lukaku: “Hij zal zeker in finale spelen”