KIJK. “Hij is er al 32, hé. Dit is een ramp voor hem”: Degryse stelt dat De Bruyne nu écht z’n tijd moet nemen om terug te keren

Voor de aftrap van Manchester City-Sevilla in de Europese Supercup hadden onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse het over de blessure van Kevin De Bruyne. Voor de derde keer al aan die vervelende hamstring, waardoor hij enkele maanden aan de kant staat. “Dit is serieus. Door een eventuele operatie worden die spieren nóg korter dan ze al waren. En Kevin is al 32", merkt Degryse op. “Of we ons zorgen moeten maken? Dat niet. Maar hij moet nu écht zijn tijd nemen om terug te keren. Want als we volgend jaar Europees kampioen willen worden, dan hebben we een fitte De Bruyne nodig. Die eerste maanden in de competitie en de Champions League zal City overleven zonder De Bruyne. Daarom zeg ik: Kevin, leef maar toe naar de periode ná Nieuwjaar.”