KIJK. Heerlijke omhaal: Christian Benteke scoort fraai doelpunt in de MLS

Benteke zorgde in de 75e minuut voor de 2-0 na slecht wegwerken van Charlotte. Hij scoorde tot dusver vijf keer dit seizoen. Taxiarchis Fountas had DC United in de 34e minuut op voorsprong getrapt vanaf de strafschopstip. In de blessuretijd zette Jacob Greene (90.+5) de eindstand op het scorebord. In de Eastern Conference is DC United zevende met 14 punten. Charlotte staat op de 14e en voorlaatste plaats met 9 punten.