KIJK. Haaland en De Bruyne zorgen voor terugkeer in mineur voor Kompany: Burnley met 6-0 de boot in op het veld van Manchester City

KIJK. Haaland met een hattrick, De Bruyne met twee assists: zo toonde City zich maatje te sterk voor Burnley

Vincent Kompany trok vandaag met Burnley - in de kwartfinale van de FA Cup - naar ‘zijn’ Manchester City. De voormalige Rode Duivel werd als een held onthaald en zag zijn ploeg in de openingsfase prima standhouden. Burnley was geruime tijd de evenknie van Kevin De Bruyne en co, maar op het halfuur trof Haaland een eerste keer raak. Amper vijf minuten later trapte de Noorse goalgetter zijn tweede van de avond tegen de touwen.