KIJK. FIFA-docu toont nieuwe beelden van WK-clash tussen Messi en Weghorst: “Stel je voor dat dit Ronaldo was”

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de akkefietjes tussen Lionel Messi en Oranje-speler Wout Weghorst op het WK in Qatar. In een FIFA-documentaire is te zien hoe de Argentijnse wereldkampioen Weghorst compleet negeert wanneer die vraagt om van shirt te wisselen. Fans op sociale media reageren verbolgen op het gedrag van de PSG-aanvaller. “Stel je voor dat dit Ronaldo was”.

KIJK. De uitspraken van Van Gaal die leidden tot de fikse ruzie met Messi op het WK in Qatar

Tijdens de wedstrijd was Messi al niet gediend van het gedrag van Weghorst. Volgens de Argentijn was de man van de twee doelpunten aan Nederlandse zijde aan het provoceren en zei hij dingen die niet bij voetbal horen. Na afloop liep de spits van Manchester United tijdens een interview van Messi voor de Argentijnse televisie langs in de hoop van shirtje te kunnen ruilen met Messi en daar was de 35-jarige Argentijn niet van gediend. “Waar kijk je naar, dwaas?”, zei Messi. “Loop door, mafketel.” De uitspraak bracht heel wat teweeg en werd zelfs als tatoeage vereeuwigd.

Recent uitgelekte beelden doen er nu nog een schepje bovenop. In een fragment van een nieuwe FIFA-documentaire is te zien hoe Messi Weghorst niet enkel beledigt, maar ook compleet negeert. Fans op sociale media zijn niet te spreken over het gedrag van de Argentijnse spits en reageren opnieuw verbolgen. Ze verwijten hem een te groot ego en ook de vergelijking met eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo is niet veraf. “Stel je voor dat het Ronaldo was, het internet zou ontploffen", klinkt het onder meer.

Volledig scherm Weghorst teneergeslagen naast Van Gaal na het verlies op penalty's in de kwartfinale. © AFP

Weghorst reageert teleurgesteld na het incident, maar kan nog respect opbrengen voor Messi. “Voor mij is iedereen gelijk in een match. Ik vecht. Dat is wat ik deed. Ik had wat spannende momenten met Messi in de wedstrijd en misschien was hij verrast. Ik heb veel respect voor hem, hij is een van de beste ooit. Na de match wilde ik mijn respect voor hem tonen, maar hij stond er niet erg voor open. Nu heeft hij tenminste mijn naam geleerd.”

Messi getergd door opmerking Van Gaal

De sterspeler van Paris Saint-Germain was sowieso al geprikkeld door eerdere uitspraken vanuit het Nederlandse kamp. Van Gaal zei voorafgaand aan de wedstrijd dat Argentinië bij balverlies met 10 man speelt, omdat Messi niet zou meeverdedigen.

Messi haalde zijn gelijk door belangrijk te zijn in de reguliere speeltijd en uiteindelijk de strafschoppenserie met zijn land te winnen. Om dat er even in te wrijven bij Van Gaal, bracht Messi na de beslissende penalty een bezoekje aan de dug-out van Nederland. Daar ging hij met de handen achter zijn oren staan en maakte hij een ‘babbelgebaar’.

Volledig scherm © AFP

Niet trots op eigen gedrag

Een maand later reflecteerde de zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or op zijn eigen optreden. Hij is niet helemaal blij met wat er na afloop gebeurde. “Ik dacht er niet over na, het gebeurde in het moment. Ik wist alles wat er voor de wedstrijd was gezegd, wat hij had gezegd. Zelfs sommige van mijn teamgenoten zeiden met opzet: ‘Heb je gehoord wat hij zei’.”

“Nu het allemaal voorbij is, vind ik het niet tof wat ik gedaan heb”, vervolgt Messi bij TyC Sports. “Maar goed, het zijn momenten van veel spanning, van veel nervositeit en alles gebeurt heel snel. Je reageert zoals je reageert, maar niets was gepland. Het gebeurde gewoon. Ik ben er geen fan van, maar dit zijn dingen die ook gebeuren.”

KIJK. Messi gaat verhaal halen bij Louis Van Gaal