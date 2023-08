KIJK. Ex-Anderlechtspeler Acheampong deelt vuistslag uit na racistische belediging

Kent u Frank Acheampong nog? De 29-jarige ex-winger van Anderlecht vecht in China tegen de degradatie. En tegen racisme. Letterlijk, want toen een tegenstander hem beledigde haalde de Ghanees hard uit.

Wat de tegenstander in kwestie precies heeft gezegd, blijft voorlopig onduidelijk. Wel zeker is dat het potje van Acheampong overkookte en de uitspraak van de concullega een racistisch tintje had.

In de 34ste minuut van de partij tussen Shenzen en Henan FC kookte het potje over en reageerde Acheampong met een vuistslag aan het adres van zijn tegenstander. De ref in kwestie trok meteen rood.

De gevolgen voor Acheampong - die nadat hij van het veld werd gestuurd nog altijd moeilijk te bedaren was - zijn niet min. De Chinese bond schorst hem voor vier matchen na zijn vuistslag.

Met Shenzen staat de voormalige Anderlecht-speler laatste in het klassement. Acheampong was dit seizoen wel al goed voor 5 goals in 14 matchen.

