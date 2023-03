KIJK. En dat in een benefietmatch: Steven Gerrard daagt Celtic-fans uit en wordt bekogeld

Geliefd was Steven Gerrard al niet bij de Celtic-fans. En na gisteren zal dat nog een pak minder zijn. In een benefietwedstrijd tussen legendes van Liverpool en Celtic ging Gerrard na een doelpunt de bezoekende fans wat uitdagen. De ex-coach van Glasgow Rangers - de aartsrivaal van Celtic - werd bekogeld met “flesjes en munten”.

KIJK. Steven Gerrard daagt na goal Celtic-fans uit en wordt bekogeld met flesjes en munten

Op Anfield haspelden Liverpool- en Celtic-legends gisterenmiddag een benefietwedstrijd af ten voordele van de LFC Foundation. Naast Gerrard tekenden onder meer Dirk Kuyt en Robbie Keane present. Maar het was die eerste die de aandacht opeiste. In minuut 38 opende Gerrard de score met een strafschop voor het oog van de Celtic-fans. Bovendien ging hij nog eens juichen voor de bezoekende aanhang. Die reageerde met het “gooien van flesjes en munten”, volgens Britse media. En dat dus allemaal in een benefietmatch. Gerrard en zijn ploegmaats lieten het niet aan hun hart komen, maar erg fraaie beelden levert het toch niet op in match voor het goede doel.

De vete tussen Gerrard en de Celtic-fans is er natuurlijk niet sinds gisteren. Het Liverpool-icoon werd in juli 2018 trainer van Rangers - de aartsrivaal van Celtic. De Engelsman leidde de club in 2021 naar een eerste landstitel in 10 jaar. Daardoor strandde Celtic op een reeks van negen titels op een rij. Nadien werd Gerrard coach van Aston Villa, maar daar werd hij in oktober vorig jaar ontslagen. De benefietwedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-0. De Chileen Mark González legde de eindstand vast.

Op het incident zelf reageerde Gerrard niet. Hij had het wel nog over een weddenschap met zijn zoon Lio (6). “Er stond wel wat druk op me. Mijn zoon scoorde vanmorgen enkele goals tijdens zijn wedstrijd. Hij zei me: ‘Je kan maar beter scoren vandaag. Anders moet je iets voor me kopen’. Ik heb dus wel wat bespaard met dit doelpunt.”

Volledig scherm Het doelpunt van Gerrard. © Photo News