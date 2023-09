KIJK. “Een reus en kampioen heeft voor ons gekozen”: Roma haalt alles uit de kast voor (korte) presentatie Lukaku, die op de bank zit

“Koninklij­ke” Lukaku siert voorpagina’s in Italië, maar niet iedereen is even lovend: “Niémand wilde hem”

Italië is in de ban van Romelu Lukaku (30). Daags na zijn groots onthaal in Rome siert ‘Big Rom’ als een koning de voorpagina’s van de grootste Italiaanse (sport)kranten. “Lukaku werd rechtstreeks naar een triomf gevlogen.” Toch zijn Christian Vieiri en Antonio Cassano, oud-spelers van Inter en Roma, niet even positief over de overstap van Lukaku. “Wat hij de afgelopen twee jaar laten zien heeft, was niet goed.”