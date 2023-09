KIJK. Een bal klemmen kan hij nog steeds als de beste: Courtois werkt volop aan revalidatie

KIJK. Trossard maakt zich geen zorgen over invallers­rol bij Arsenal: “Zal klaar zijn voor het EK”

In de weken voor het WK in Qatar was Leandro Trossard (28) misschien wel hét gespreksonderwerp bij de Rode Duivels. De voormalige aanvaller van Genk lag toen in de weegschaal met Eden Hazard, die toen aanvoerder was maar nauwelijks speelde bij Real Madrid. Nu is Hazard weg, maar lijkt Trossard nog steeds géén onbetwiste basisspeler bij de nationale ploeg. “Er zijn veel jonge jongens bij gekomen die zich willen tonen”, beseft Trossard. “Dat is ook goed. Er zijn veel goede spelers, zoals Bakayoko en Doku. Maar dat maak ik elke week mee bij Arsenal - dat is niets nieuws.”