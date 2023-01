KIJK. Edinho neemt afscheid van z’n vader, duizenden fans brengen laatste groet aan voetballegende Pelé

VoetbalIn Santos vindt vandaag een publieke wake van 24 uur plaats voor Pelé, de Braziliaanse voetballegende die vorige week op 82-jarige leeftijd overleed. In het Vila Belmiro-stadion werd Pelé’s kist op de middencirkel geplaatst. Zijn zoon Edinho kwam reeds afscheid nemen. Tot dinsdag 10 uur lokale tijd (14 uur Belgische tijd) kan iedereen een laatste groet brengen. Aansluitend is er een processie door de straten van Santos die ook passeert aan de woning van Dona Celeste, de moeder van Pelé. Dinsdag wordt Pelé in gesloten kring begraven.